Sivas\'ta az gören öğrencilere TahtApp destekli özel eğitim sınıfı açıldı

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ve Türk Telekom işbirliği ile Günışığı Projesi kapsamında Atatürk İlkokulu'nda kurulan "Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta özel eğitim alanında fırsat eşitliği sunmak ve az gören öğrencilerin akranlarıyla aynı anda, engelsiz bir şekilde ders takibi yapabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Atatürk İlkokulu'nda açılan Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı'nda, Günışığı Projesi'nin yenilikçi yazılımı TahtApp, sınıftaki akıllı tahtalara entegre edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Sistem sayesinde, öğretmenin akıllı tahtaya yazdığı veya yansıttığı tüm ders içerikleri, herhangi bir ışık ve mesafe kısıtlamasına takılmadan anlık olarak özel bir kamera sistemiyle algılanıyor ve az gören öğrencilerin önündeki tabletlere eş zamanlı aktarılıyor.

Böylece özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, tahtayı görmekte zorlanmadan dersleri kendi sıralarından rahatça takip edebiliyor.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, sınıfta incelemede bulundu.

Sivas'ta eğitimde erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlimizde şu ana kadar 6 okulda bu donatım yapıldı. EyDer ve Türk Telekom işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Günışığı Projesi ve akıllı tahtalarımıza entegre edilen TahtApp yazılımı sayesinde, evlatlarımız akranlarıyla tamamen eşit şartlarda, hiçbir engelle karşılaşmadan eğitim alacaklar. Sivas eğitim ailesi olarak özel eğitim ihtiyacı olan her bir öğrencimizin yanındayız. Bu değerli sınıfın okulumuza kazandırılmasında emeği geçen EyDer ailesine, EyDer Temsilcisi Kemal Binici ve Türk Telekom'a teşekkür ediyorum."