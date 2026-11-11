Sivas'ta az gören öğrencilere TahtApp destekli özel eğitim sınıfı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta az gören öğrencilere TahtApp destekli özel eğitim sınıfı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas\'ta az gören öğrencilere TahtApp destekli özel eğitim sınıfı açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sivas'ta EyDer ve Türk Telekom işbirliğiyle Günışığı Projesi kapsamında Atatürk İlkokulu'nda Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı açıldı. Akıllı tahtalara entegre TahtApp sayesinde az gören öğrenciler, ders içeriklerini tabletlerinden eş zamanlı takip edebiliyor.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ve Türk Telekom işbirliği ile Günışığı Projesi kapsamında Atatürk İlkokulu'nda kurulan "Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta özel eğitim alanında fırsat eşitliği sunmak ve az gören öğrencilerin akranlarıyla aynı anda, engelsiz bir şekilde ders takibi yapabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Atatürk İlkokulu'nda açılan Teknolojik Özel Eğitim Sınıfı'nda, Günışığı Projesi'nin yenilikçi yazılımı TahtApp, sınıftaki akıllı tahtalara entegre edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Sistem sayesinde, öğretmenin akıllı tahtaya yazdığı veya yansıttığı tüm ders içerikleri, herhangi bir ışık ve mesafe kısıtlamasına takılmadan anlık olarak özel bir kamera sistemiyle algılanıyor ve az gören öğrencilerin önündeki tabletlere eş zamanlı aktarılıyor.

Böylece özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, tahtayı görmekte zorlanmadan dersleri kendi sıralarından rahatça takip edebiliyor.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, sınıfta incelemede bulundu.

Sivas'ta eğitimde erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlimizde şu ana kadar 6 okulda bu donatım yapıldı. EyDer ve Türk Telekom işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Günışığı Projesi ve akıllı tahtalarımıza entegre edilen TahtApp yazılımı sayesinde, evlatlarımız akranlarıyla tamamen eşit şartlarda, hiçbir engelle karşılaşmadan eğitim alacaklar. Sivas eğitim ailesi olarak özel eğitim ihtiyacı olan her bir öğrencimizin yanındayız. Bu değerli sınıfın okulumuza kazandırılmasında emeği geçen EyDer ailesine, EyDer Temsilcisi Kemal Binici ve Türk Telekom'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerTürk TelekomTeknolojiEğitimGüncelSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:37:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta az gören öğrencilere TahtApp destekli özel eğitim sınıfı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android