Sivas'ta Balık Avı Yasağı Başlıyor

Sivas'ta göl, gölet, baraj ve akarsularda 3 ay boyunca uygulanacak balık avı yasağı 1 Nisan'dan itibaren başlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak.

İç sularda 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihlerinde sazangiller, kadife, şiraz ve yayın balığı avcılığı yasaklanacak, olta ile tatlısu kefali ve gümüş balığı avı ise serbest olacak.

Av yasağının başlamasıyla yasaktan önce avlanılan balıkların en geç 3 gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecek. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacak.

Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi ve kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacak.

Açıklamada, 4 Eylül Barajı, Gürün Gökpınar Gölü, Gökpınar Çayı, Sazcağız (Sularbaşı) Çayı, Hurman Çayı, Suşehri Gemin Deresi (membaından Camili köyüne kadar olan kısım), Koyulhisar Tekke Deresi'nde (membaından itibaren Ordu il sınırında yer alan Arpaalan Köyüne kadar) avlanmanın tamamen yasak olduğu da hatırlatıldı.