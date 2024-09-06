Sivas'ta başıboş köpek şiddetinde belediyeden şaşırtan savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta başıboş köpek şiddetinde belediyeden şaşırtan savunma

Geniş Video İzle

Sivas'ta aileleriyle piknik yapan iki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Aile ve çocuklar şoku atlatmaya çalışırken Sivas Belediyesi'nin savunması ise olay kadar üzücü oldu.

06.09.2024 12:19  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta başıboş köpek şiddetinde belediyeden şaşırtan savunma

SİVAS - Sivas'ta aileleriyle piknik yapan iki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Aile ve çocuklar şoku atlatmaya çalışırken Sivas Belediyesi'nin savunması ise olay kadar üzücü oldu.

Sivas'ta Paşabahçe mesire alanında, piknik yapan bir ailenin çocuğu ve yeğenine başıboş köpekler saldırdı. Saldırıya uğrayan çocuklardan biri, kaçmayı başarırken diğer çocuk kalçasından ısırıldı. Çocuğun ısırıldığını gören aile hemen hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Arından belediye ihbar hattını arayarak şikayette bulunan aileye 'ekip gönderiyoruz' denilmesine rağmen ailenin yanına tüm gün ne gelen oldu ne de aileyi arayıp soran. Ertesi gün belediye tarafından kendilerine, 'alanda köpek bulunamamıştır' mesaj geldiğini belirten baba Harun Özer, "Çocuğum kalçasından ısırılmış. Yeğenim şoka girmiş. Alanda hiçbir güvenlik personeli yok. Belediyeyi arayıp şikayette bulunduk. Ertesi gün bize, 'söylenen alanda köpek bulunamamıştır' diye bir mesaj geldi. Daha sonra biz görevlilerle buluştuk. Görevli bize 'burada elli, altmış köpek var hangisini toplayalım?' dedi. Bize hem 'köpek yok' diye mesaj attılar hem de böyle söylediler. Hukuki süreci başlattık" ifadelerine yer verdi.

"Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum"

Akşama kadar ekip beklediklerini fakat kimsenin gelmediğini söyleyen Özer, "31 Ağustos Cumartesi günüydü. Ağabeyimle beraber pikniğe gelmiştik. Çocuklar parka gitmişti. Parktan geri dönerlerken köpekler bir anda çocukları görüp hırlayarak üstlerine doğru koşmuş. Çocuklarda korkuyla koşarken bir köpek benim çocuğumu kalçasından ısırmış. Koşarak hemen yanımıza geldi. Ağabeyimin aracıyla çocuğumu hastaneye götürdük. Kuduz aşılarına başladık ve devam ediyoruz. Olay esnasında hiçbir güvenlik yoktu. Bu mesire alanı belediyeye ait olduğu için belediye ihbar hattını arayarak şikayet oluşturduk. Saat 15.30'da aradık bize 'hemen ekip yönlendiriyoruz' dediler. Akşam 23.00'e kadar bekledik ne gelen oldu ne giden. Ertesi gün bize 'alanda köpek bulunamamıştır' diye bir mesaj geldi. Daha sonra biz görevlilerle buluştuk. Görevli bize 'burada elli altmış köpek var hangisini toplayalım?' dedi. Bize hem 'köpek yok' diye mesaj attılar hem de böyle söylediler. Hukuki süreci başlattık. Yetkililerden de gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Bu çocuklar nerede oynayacak? Mahallede köpek, orada köpek burada köpek. Bu hayvanların da bir canı var. Öldürülsün demiyoruz fakat çözüm bulunsun istiyoruz" dedi.

"Köpek kuduzsa çocuğum risk altında"

Köpeğin kuduz olma ihtimalinin olduğuna değinen anne Gamze Özer, "Burası bir piknik alanı. Burada sorumlular olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta buraya girmek için girişte para ödüyoruz. Fakat burada çocukların can güvenliği yok. Sadece çocuklar değil yetişkinlerin de yok. Çocuklarımız kuzenler. Oğlum 12 kuzeni 11 yaşında. Oğlum ısırılınca kuzeni köpeklerin çalılara taşıdığını ve orada parçaladığını düşünerek şoka giriyor ve öylece kalıyor. Biz çok sonradan bulduk. Çocuğum ısırıldığı için hemen hastaneye gittik, aşılarına başladık. Fakat belediye halen gelip köpeği bulamadığı için ne olacak bilmiyoruz. Eğer köpek kuduzsa benim çocuğum risk altında. Bunun sorumlusu kim? Aradan bir hafta geçmesine rağmen belediye halen sözde köpeği bulmak için buraya ekip gönderdiğine dair mesaj atıyor. Olayla ilgili hukuki süreç başlattık" şeklinde konuştu.

Sivas\'ta başıboş köpek şiddetinde belediyeden şaşırtan savunma
Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Hayvan Hakları, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta başıboş köpek şiddetinde belediyeden şaşırtan savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:36:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta başıboş köpek şiddetinde belediyeden şaşırtan savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement