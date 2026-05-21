Sivas\'ta Berberler Bayram İçin Gece Mesaisi Yapıyor

Sivas'ta Kurban Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte faaliyet gösteren berberler, bayram hazırlıkları kapsamında artan müşteri sayısı nedeniyle normal çalışma saatlerinin dışına çıkarak gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Berber Yavuz Temiz, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Her bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını anlatan Temiz, "Bayram öncesi vatandaşlarımızın tıraş talepleri oldukça arttı. Biz de bu talebi karşılamak adına gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Yoğunluktan memnunuz, vatandaşlarımızın bayrama bakımlı girmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Öte yandan bazı berberler yoğunluk nedeniyle randevuyla çalışıyor.