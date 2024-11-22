Sivas\'ta Binada Yangın Çıktı

Güncel

Sivas'ta dershanenin de yer aldığı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın çatıya zarar verdi.