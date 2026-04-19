Sivas'ta boşanma yüzünden bıçaklı saldırı
Sivas'ta boşanma yüzünden bıçaklı saldırı

19.04.2026 14:09
V.E., boşanma aşamasındaki eşi S.E.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı, S.E. hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta V.E. (32), boşanma aşamasındaki eşi S.E.'yi (27) 4 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, S.E.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 2'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. V.E. ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. V.E., yanında bulunan bıçakla eşini yaralayıp, daha sonra evin kapısını kilitleyerek kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapı kilidini kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri yaralı kadını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 4 bıçak darbesi alan S.E.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

