Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldı

Sivas\'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday ekili alanlarda yapılan incelemeler sonucunda stres ve soğuk zararının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, yanlış kimyasal uygulamaların çevre ve insan sağlığına zarar verdiği ve faydalı böceklerin ölümüne neden olduğu belirtildi. Havaların ısınmasıyla birlikte stresin ortadan kalkacağı ve zirai mücadeleye gerek olmadığı ifade edildi. Ayrıca, septorya yaprak lekesi ve sarı pasa karşı yapılan ilaçlamaların etkili olduğu ve ilerlemenin durdurulduğu gözlemlendi.

31.05.2024 16:59
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Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün teknik personelince buğday ekili alanların incelendiği aktarıldı.

İncelemede, mayıs ayı içerisinde bazı tarihlerde gece ve gündüz arasındaki ısı farkından dolayı oluşan zirai don ve fizyolojik etkenlerden kaynaklanan stres ve soğuk zararı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan yanlış ve gereksiz kimyasal uygulamaları çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gibi faydalı böceklerin de ölümlerine neden olmaktadır. Havaların ısınması ile beraber fizyolojik etkenlerden kaynaklı stres ortadan kalkacak olup herhangi bir zirai mücadele gerekmemektedir. Soğuk zararının belirtileri başaklanma ve çiçeklenme döneminde çiçek kısırlığı, beyaz kılçıklar veya beyaz sivri uçlar, alt gövdede hasar, yaprak renk değişikliği şeklinde görülmektedir. Ayrıca yaptığımız gözlemlerde septorya yaprak lekesi ve sarı pasa karşı yapılan ilaçlamaların etkili olduğu ve ilerlemenin durdurulduğu görülmüştür. Septorya ve sarı pas ile ilgili mücadelede kültürel önlemlerin önemi üreticilerimize vurgulanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldı - Son Dakika

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