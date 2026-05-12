Sivas\'ta Çiftçilere Sarı Pas Uyarısı

Sivas Valiliği, çiftçilere buğdaydaki sarı pas hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte havaların yağışlı gitmesi ve ardından hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle çiftçiler, sarı pas ve septorya kök çürüklüğü hastalığına karşı uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sinan Berk, son dönemlerde etkili olan yağışlardan dolayı bölgede sarı pas hastalığı riskinin oluştuğunu belirtti.

Hastalıkların yüksek ve sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve yetersiz hava sirkülasyonu olan alanlarda hızla yayıldığına değinen Berk, "Unutulmamalıdır ki hastalık çıktıktan sonra değil çıkmadan önce alınan tedbirler verimi korur. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekip personelleri tarafından sezon boyunca arazi kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Unutmayalım ki geç kalınan müdahale ürün kaybı demektir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Banu Hasdemir ise sarı pas hastalığının belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Genellikle 10-15 derece sıcaklıklarda, nemli ve serin bahar aylarında hastalığın verim kaybına neden olduğuna dikkati çeken Hasdemir, şunları kaydetti:

"Sarı pas hastalığında yapraklarda makine dikişi gibi sıralı çizgiler ve tozlanma şeklinde lekeler görünmektedir. Tarlaya girdiğinizde pantolonunuza sarı renkte bulaşma oluyorsa hastalık aktif ve yayılıyor demektir. Septorya ise yaprak üzerinde kahverengi lekeler oluşturur, zamanla yapraklar kuruyarak bitkinin gelişimi zayıflar. Bitkide sararma, cılız kalma ve yatmalar ortaya çıkar. Bu hastalıklarla mücadele edilmediğinde yüzde elliye varan verim kaybı, üründe kalite düşüşü, tohumluk ve yemlik değerinde azalma görülür. Hatta bazı durumlarda ürün yem olarak kullanıldığında acılaşmalar ortaya çıkabilir."