Sivas'ta Çiftçilere Sarı Pas Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Çiftçilere Sarı Pas Uyarısı

Sivas\'ta Çiftçilere Sarı Pas Uyarısı
12.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valiliği, çiftçileri sarı pas ve septorya hastalıkları konusunda uyardı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Sivas Valiliği, çiftçilere buğdaydaki sarı pas hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte havaların yağışlı gitmesi ve ardından hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle çiftçiler, sarı pas ve septorya kök çürüklüğü hastalığına karşı uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sinan Berk, son dönemlerde etkili olan yağışlardan dolayı bölgede sarı pas hastalığı riskinin oluştuğunu belirtti.

Hastalıkların yüksek ve sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve yetersiz hava sirkülasyonu olan alanlarda hızla yayıldığına değinen Berk, "Unutulmamalıdır ki hastalık çıktıktan sonra değil çıkmadan önce alınan tedbirler verimi korur. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekip personelleri tarafından sezon boyunca arazi kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Unutmayalım ki geç kalınan müdahale ürün kaybı demektir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Banu Hasdemir ise sarı pas hastalığının belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Genellikle 10-15 derece sıcaklıklarda, nemli ve serin bahar aylarında hastalığın verim kaybına neden olduğuna dikkati çeken Hasdemir, şunları kaydetti:

"Sarı pas hastalığında yapraklarda makine dikişi gibi sıralı çizgiler ve tozlanma şeklinde lekeler görünmektedir. Tarlaya girdiğinizde pantolonunuza sarı renkte bulaşma oluyorsa hastalık aktif ve yayılıyor demektir. Septorya ise yaprak üzerinde kahverengi lekeler oluşturur, zamanla yapraklar kuruyarak bitkinin gelişimi zayıflar. Bitkide sararma, cılız kalma ve yatmalar ortaya çıkar. Bu hastalıklarla mücadele edilmediğinde yüzde elliye varan verim kaybı, üründe kalite düşüşü, tohumluk ve yemlik değerinde azalma görülür. Hatta bazı durumlarda ürün yem olarak kullanıldığında acılaşmalar ortaya çıkabilir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Çiftçilere Sarı Pas Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:31:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Çiftçilere Sarı Pas Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.