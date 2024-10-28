Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı Mesajları - Son Dakika
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Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Sivas Valisi ve Belediye Başkanı, Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı ve milli değerleri vurguladı.

28.10.2024 12:16
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, büyük bir istiklal mücadelesinin ardından ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirtti.

Cumhuriyetin şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı en büyük emanet ve vazgeçilmez bir miras olduğunu vurgulayan Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunda Sivas'ımız, müstesna bir yere sahiptir. Sivas, 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olmuş, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimiz, bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetlerle ve birlik beraberlik ruhuyla kadim tarihinin getirdiği duruşunu korumaktadır."

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise aziz milletin iradesiyle kurulan cumhuriyetin bağımsızlığın, özgürlüğün ve ulusal egemenliğin bir simgesi olduğunu aktardı.

Kahraman milletin, zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini kazanarak iradesine vurulmak istenen prangaları kırdığını ve milli iradenin gücünü temsil eden cumhuriyeti ilan ettiğini belirten Uzun, "Cumhuriyet demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatıdır. Bugün, bizlere düşen görev bu değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyet, bizlere emanettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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