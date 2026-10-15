Sivas\'ta devrilen hafif ticari araçta sürücü dahil 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçta sürücü dahil 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde hafif ticari araç devrildi; sürücü dahil 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
V.S. (66) yönetimindeki 41 JB 943 plakalı hafif ticari araç, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.S. (62), Y.K. (63) ve N.Ş. (57) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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