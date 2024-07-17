Sivas'ta Dilencilerin Koltuk Değneğinde Gizlenen 7 Bin TL'ye El Konuldu - Son Dakika
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Sivas'ta Dilencilerin Koltuk Değneğinde Gizlenen 7 Bin TL'ye El Konuldu

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, hastaneler, trafik ışıkları, otobüs terminali gibi kamuya açık alanlarda devriye görevi yaparken, M.Y. ve A.İ.E. adlı iki dilenciye rastladı. Dilencilerin kaçmaya çalışırken yakalandığı olayda, A.İ.E'nin koltuk değneğinin tutacak kısmında 7 bin lira bulundu. Zabıta ekipleri, paraya el koyarak dilenciler hakkında yasal işlem başlattı.

17.07.2024 16:35
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Sivas'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan iki dilenciden birinin koltuk değneğine gizlediği 7 bin liraya el konuldu.

Hastaneler, trafik ışıkları, il, ilçe otobüs terminali, tren garı ve kamuya açık alanlarda devriye görevi yapan Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, dilenen M.Y. ve A.İ.E'yi fark etti.

Ekipleri gören dilenciler kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerden A.İ.E'nin koltuk değneğinin tutacak kısmını söken ekipler, 7 bin lira buldu.

Paraya el koyan ekipler, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Dilencilerin Koltuk Değneğinde Gizlenen 7 Bin TL'ye El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Dilencilerin Koltuk Değneğinde Gizlenen 7 Bin TL'ye El Konuldu - Son Dakika
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