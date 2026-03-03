Sivas'ta Dilencilik Önleniyor - Son Dakika
Sivas'ta Dilencilik Önleniyor

03.03.2026 12:17
Zabıta ekipleri dilencilik yapan kadının üzerinde 1650 lira buldu, paraya el konuldu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekipleri küçük yaştaki çocuğunu da kullanarak dilencilik yapan bir kadını yakaladı.

Kadının üzerinde yapılan aramada dilenerek kazanıldığı tespit edilen 1650 lira bulundu.

Paraya el konulurken, dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:13
