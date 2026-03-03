Sivas\'ta Dilencilik Önleniyor

Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 1650 liraya el konuldu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekipleri küçük yaştaki çocuğunu da kullanarak dilencilik yapan bir kadını yakaladı.

Kadının üzerinde yapılan aramada dilenerek kazanıldığı tespit edilen 1650 lira bulundu.

Paraya el konulurken, dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.