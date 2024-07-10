Sivas'ta dolu yağışı ekinlere zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta dolu yağışı ekinlere zarar verdi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ekinlere zarar verdi. Kızılhüyük köyünde bir anda bastıran dolu tarlalara sel gibi aktı ve buğday ve arpa gibi ekili tarım arazileri zarar gördü. Köy muhtarı, köyün afet bölgesi ilan edilmesini ve köylülerin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

10.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta dolu yağışı ekinlere zarar verdi

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kızılhüyük köyünde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran dolu adeta sel gibi tarlalara aktı. Buğday ve arpa gibi ekili tarım arazileri zarar gördü. Dün akşam yağan ve aradan saatler geçmesine rağmen erimeyen dolu ise dikkat çekti.

"Köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz"

Köyün tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade eden köy muhtarı Beşir Bölükbaşı, "Köyümüz dün gece büyük bir dolu felaketine maruz kaldı. Köyümüzün ekinlerinin tamamı biçilmeyecek durumda. Köyümüzün afet bölgesi ilan edilmesini ve köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Dün akşam köyümüze yağan dolu aradan bir gün geçmesine rağmen hala erimedi. Yeni yağmış gibi duruyor. Aradan tam 20 saat geçti" dedi.

Kaynak: İHA

Afet Bölgesi, Altınyayla, Sivas, Tarım, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta dolu yağışı ekinlere zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 20:04:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta dolu yağışı ekinlere zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement