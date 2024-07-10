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Sivas'ta dolu yağışı ekinlere zarar verdi

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kızılhüyük köyünde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran dolu adeta sel gibi tarlalara aktı. Buğday ve arpa gibi ekili tarım arazileri zarar gördü. Dün akşam yağan ve aradan saatler geçmesine rağmen erimeyen dolu ise dikkat çekti.

"Köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz"

Köyün tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade eden köy muhtarı Beşir Bölükbaşı, "Köyümüz dün gece büyük bir dolu felaketine maruz kaldı. Köyümüzün ekinlerinin tamamı biçilmeyecek durumda. Köyümüzün afet bölgesi ilan edilmesini ve köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Dün akşam köyümüze yağan dolu aradan bir gün geçmesine rağmen hala erimedi. Yeni yağmış gibi duruyor. Aradan tam 20 saat geçti" dedi.