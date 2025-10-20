Sivas'ta Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sivas'ta Ehliyetsiz Sürücü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

20.10.2025 11:40
Sivas'ta ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker, kaza sonrası hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, minibüsün aydınlatma direği ve ağaca çarpıp 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtuğu kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında meydana geldi. Şehir merkezine giden ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, aydınlatma direği ve ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada, sürücü Yusuf Şeker ile Y.F.K., M.K. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yusuf Şeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: DHA

