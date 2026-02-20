Sivas\'ta Gelin ve Kayınvalidenin Cenazesi Toprağa Verildi

Sivas'ta dün teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden gelin ve kayınvalidenin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Zeliha Akalan (55) ve kayınvalidesi Nadiye Akalan'ın (78) cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, vefat edenlerin yakınları ile Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve vatandaşlar katıldı.

F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, dün İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalan ve gelini Zeliha Akalan'a çarpmış, kayınvalide olay yerinde, gelin ise kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gelin ve kaynananın, camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenilmişti.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.