Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle F.U'nun kullandığı otomobil ile M.D. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Aramalarda, otomobilde saklanan 1 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü F.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Şüphesiyle Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?