Sivas'ta göllerde belgeselleri aratamayan görüntüler hayran bıraktı

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde farklı göllerde çekilen görüntüler belgeselleri aratamadı.

Sivas Doğa koruma ve Milli Parklar ekipleri Ulaş ilçesinde bulunan ve ulusal öneme haiz sulak alanları olarak tescillenen Bostankaya, Tecer, Alaçorak, Ulaş gölü ve çevresini görüntüledi. Adeta belgeselleri aratamayan görüntülerde; Boz kaz, Erguvani Balıkçıl, Alaca Balıkçıl, Sığır Balıkçıl, Angıt, Sakarmeke, Küçük Ak Balıkçıl, Çeltikçi ve Anadolu yer sincabı gibi hayvanlar yer aldı. Kendine hayran bırakan doğal yaşamın sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topaldı.