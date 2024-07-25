Sivas'ta gürültü kirliliği yaparak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki 4 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, İnönü Bulvarı İstasyon Caddesi'ndeki denetimde, geç saatlerde gürültü yaparak konvoy halinde seyreden 4 aracı durdurdu.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 900 lira idari para cezası yazıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Gürültü Yapan Konvoya Para Cezası - Son Dakika
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