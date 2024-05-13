Sivas'ta hayırsever tarafından 12 derslikli okul yapılacak - Son Dakika
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Sivas'ta hayırsever tarafından 12 derslikli okul yapılacak

Sivas\'ta hayırsever tarafından 12 derslikli okul yapılacak

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan 'Eğitime Hayat Verenler Projesi' kapsamında, kullanım ömrünü tamamladığı için yıkılan Kılıçarslan İlkokulu, hayırsever Burhan Haksever'in destekleriyle yeniden yapılacak. Vali Yılmaz Şimşek, eğitimin önemine vurgu yaparak, hayırseverlerin katkılarıyla Sivas'a yeni okullar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

13.05.2024 18:41
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Sivas'ta bir hayırsever tarafından 12 derslikli okul yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilen 12 derslikli Kılıçarslan İlkokulu, "Eğitime Hayat Verenler Projesi" kapsamında hayırsever Burhan Haksever'in destekleriyle yeniden yapılacak.

Okul yapımı için tarihi Valilik binasında düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Yılmaz Şimşek, eğitimin herkesin ortak paydası olduğunu belirtti.

Sivas'ın eğitimde fiziksel altyapı olarak ülkenin en önde gelen illerinden biri olduğunu aktaran Şimşek, derslik başına düşen öğrenci istatistiklerinin bunun en iyi göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "Eğitime Hayat Verenler Projesi" ile iş insanlarını eğitimi desteklemeye teşvik ettiklerini vurgulayan Şimşek, hayırsever Burhan Haksever'in yüzde 100 hibesi ile okulu yerinde yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Şimşek, hayırseverlerin katkıları ile il genelinde 58 okulun yaptırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"59'uncu okulumuz Burhan beye nasip oldu. Eğitime Hayat Verenler arasında kendisini görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Önümüzdeki günlerde inşallah Eğitime Hayat Verenlerimizle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sivas'a yeni okullar kazandırmak ve eğitimde nitelikli bir dönüşümü sürdürmek için hayırseverlerimizle güç birliği içerisinde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Sivas Valiliği, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta hayırsever tarafından 12 derslikli okul yapılacak - Son Dakika

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