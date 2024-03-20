Sivas'ta IPARD III Programı 2024 yılı çağrı takviminin yayımlandığı bildirildi.
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, yazılı açıklamasında, 21 Mart'ta ilan edilecek ilk çağrının "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" ile ilgili olduğunu belirtti.
Bu sektöre ilişkin proje başvuru kabullerinin mayısta yapılacağını aktaran Genç, IPARD III 2024 çağrı takvimi hakkında da bilgi verdi.
Genç, 2024 yılının mayıs ayında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlardan proje kabulüne başlayacaklarını aktararak, "Yatırımların inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarında hibe desteği vereceğiz. Bu sektördeki destek bütçemiz ise 66 milyon avro olacak." ifadelerini kullandı.
Genç, şunları kaydetti:
"Haziran ayında 80 milyon avro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinden, temmuzda 90 milyon avro bütçeli Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinden, ağustos ayında ise 12 milyon avro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) tedbirinden çağrı ilanları yayımlanacak. Proje başvuru süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız da hem il koordinatörlüğündeki yardım masasına başvurabilir hem de kurumun www.tkdk.gov.tr adresli internet sitesinden yararlanabilir."
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta IPARD III Programı 2024 Yılı Çağrı Takvimi Yayımlandı - Son Dakika
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Operasyonda, 35 gram sentetik uyuşturucu, 124 uyuşturucu hap, 14 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
İzmir'de Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) üyesi sağlık çalışanları, devlet hastanesi çalışanları ile üniversite hastanesi çalışanları arasındaki teşvik ödemesi farkının adaletsiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Sendikalar, eşitlik talebiyle ortak basın açıklaması düzenledi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanesi çalışanları ile YÖK'e bağlı üniversite hastanesi çalışanları arasındaki teşvik ödeme farkının kalkması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar.
Tepebaşı Belediyesi, WWF'nin iklim krizine dikkat çekmek için düzenlediği Dünya Saati etkinliğine her yıl destek oluyor. Bu yıl da 23 Mart Cumartesi akşamı Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları 1 saat süreyle kapatılacak.
Marmaris'in Ritmi Özel Çocuklar Dayanışma Derneği üyeleri, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Özel Çocuklar Şenliği' kapsamında konser verdi. Eğitmenleri Yüksel Bağcı eşliğinde sahneye çıkan özel bireyler, izleyicilerden tam not aldı. Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift, etkinliğe destek sağlayanlara plaket sundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sarrafı öldürüp bilezik çalan sanığa ağır ceza verildi. Sanık, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, abart egzozlu ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 267 araca toplamda 256 bin TL para cezası kesildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de plastik çöplerin ve cam şişelerin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlayan geri dönüşüm tesisi kurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?