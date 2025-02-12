Sivas'ta Kar Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika
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Sivas'ta Kar Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Sivas Valiliği, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Eğitime ara verilen günde, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

12.02.2025 21:29
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SİVAS'ta yarın beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen karın ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayına neden olabileceği belirtilerek, "Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kar Nedeniyle Okullar 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika

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