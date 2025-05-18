Sivas\'ta Kavga: 4 Yaralı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi'nde İ.K, Y.K. ile S.H.U, A.K. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. tabancayla, Y.K, S.H.U. ve A.K. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.