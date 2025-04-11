Sivas'ta Kayısı Üreticileri Don Tehlikesine Karşı Ateş Yaktı

Bahçelerde ateş yakıldı, meyve üreticileri zirai don tehlikesine önlem aldı

Meteoroloji uyardı, kayısı üreticileri bahçede ateş yaktı

SİVAS - Sivas'ta soğuk hava uyarısı kayısı üreticilerini endişelendirdi. Meteorolojinin zirai don uyarısının ardından üreticiler, ürünlerini korumak için bahçelerinde ateş yakarak nöbet tutmaya başladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bitkilerin zarar görme riskine karşı uyarılarda bulundu. Açıklamada hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredeceği, meyve ağaçlarında don riski oluşabileceği belirtildi. Zirai don uyarısı sonrası Sivas'ta kayısı üreticileri önlem almaya başladı. Gürün ilçesinde kayısı üreticileri, bahçelerinde ateş yakarak don tehlikesine karşı önlem aldı.

"Don riskine karşı önlem alıyoruz"

Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç, uyarılara karşılık lastik ve saman yakarak önlem aldıklarını belirterek, "Meteorolojinin uyarısına göre birkaç gün daha hava sıcaklığı sıfırın altında olacakmış. Bizde bu uyarılara karşı don olmaması için lastik ve saman yakıp önlemlerimizi alacağız. Bizim gelir kaynağımız kayısılar. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Şu an da kayısıların tam hassas dönemidir. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.