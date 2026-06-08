Sivas'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas\'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
08.06.2026 00:32
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Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolu Beydeğirmen köyü kavşağında meydana geldi. Akraba ziyaretine giden Enver Aydın yönetimindeki 58 EP 746 plakalı otomobil ile Selim Bayram idaresindeki 58 BN 170 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Aydın'ın eşi Songül Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile 58 BN 170 plakalı otomobildeki Sultan Işık, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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