Sivas\'ta Kiler Yangını

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir evin kilerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Şenyurt köyünde Murat Aydoğan'a ait evin bitişiğindeki kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kiler kullanılamaz hale geldi.
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