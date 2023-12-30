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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Kamyon 2 Katlı Eve Çarptı - Son Dakika
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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Kamyon 2 Katlı Eve Çarptı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan kamyon, 10 metre yükseklikten uçarak, kimsenin yaşamadığı 2 katlı eve çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta Kontrolden Çıkan Kamyon 2 Katlı Eve Çarptı
30.12.2023 - 16:27,
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SİVAS'ta, kontrolden çıkan kamyon 10 metre yükseklikten uçarak, 2 katlı eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı. Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düştü.

İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evin bir bölümünün hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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