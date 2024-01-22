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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra gözaltına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra gözaltına alındı

Sivas'ta Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu sırasında başkan adayı olan S.K'nin, Kur'an-ı Kerim'i öpüp alnına koyduktan sonra ayağıyla üzerine basması sosyal medyada yayınlandı. S.K, 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sivas Valiliği, bu aşağılık hareketi kınadıklarını ve hukuk önünde gereken cezanın verileceğini belirtti.

Sivas\'ta Kur\'an-ı Kerim\'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra gözaltına alındı
22.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:09
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Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ile Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında başkan adaylarından S.K'nin, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine bastığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine S.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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