Sivas'ta Kurbanlık Fiyatları Açıklandı

07.04.2026 14:33
Sivas'ta kurbanlık hayvan fiyatları belirlendi; tosun 510, dişi koyun 350 lira olarak satılacak.

Sivas'ta kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belirlendi.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Başkan Hayrullah Karakaya, Kurban Bayramı öncesi kentteki besiciler ve kombina sahipleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Karakaya, tosun canlı kilogram fiyatını 510 lira, damızlık vasfını kaybetmiş ineğin ise canlı kilogram fiyatını 475 lira, dişi koyunun 350 lira, koçun ise 450 liradan satılacağını belirtti.

Karakaya, kesim ücretlerinin ise büyükbaş hayvanlarda 10 bin lira, küçükbaşlarda ise 3 bin lira olduğunu, söküm ve paylama işleminin 10 bin lira, et çekiminin de kilogram başına 25 lira olarak uygulanacağını ifade etti.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Karakaya, küpesi olmayan hayvanların kesinlikle alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz ortamlarda yapılan işlemlerden uzak durulmasını ve yalnızca güvenilir kasapların tercih edilmesini istedi.

Et çekimiyle ilgili denetimlerin süreceğini aktaran Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:52
Siyasete kısa bir mola Özgür Özel’in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
