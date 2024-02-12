Sivas\'ta kurtlar yerleşim yerlerine iniyor

SİVAS'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde kışın arazide yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerlerine inen kurtlar, 1'i yavru, 2 Kangal köpeğine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Köpeklere, kurtlara karşı kendilerini savunması için boğazlarına demirden oluşan çivili tasma takılması gerekiyor. Kurtlar bu şekilde köpeklerin boğazlarına yaklaşamıyor" dedi.
Kentte kışın arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, farklı tarihlerde şehir merkezine indi. 4 Şubat'ta Suşehri ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'ne gelen 2 kurt, sokaktaki bir köpeğe saldırdı. 7 Şubat'ta ise İmranlı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan yavru Kangal'a saldıran kurt, onu alarak götürmeye çalıştı. Kurdun çeşitli yerlerinden yaraladığı köpek, 1 gün sonra öldü. Kurtların köpeklere saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kurtların şehir merkezlerine kadar inmesi, başta Kangal köpeği yetiştiricileri olmak üzere kırsaldaki köpek sahiplerini tedirgin etmeye başladı.
'KURTLARIN DA DOĞAL BESLENME ORTAMLARI BOZULDU'
Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, kurt saldırılarına karşı alınacak önlemlere ilişkin konuştu. Yalçınkaya, "Kurtlar yiyecek bulamadıklarından dolayı ilçe ve köy merkezlerine kadar inmeye başladı. Kurtların ilçe ve köylere inerek köpeklere zarar verdiği ve öldürdüğü haberleri geliyor. Eğer yetişkin köpeklerimiz varsa, boyunlarına koruma kalkanı olarak dediğimiz toklardan takılabilir. Köpeklere, kurtlara karşı kendilerini savunacak demirden oluşan tok, yani çivili tasma takılması gerekiyor. Kurtlar bu şekilde köpeklerin boğazlarına yaklaşamıyor. Gerekli önlemleri almak zorundayız" dedi.
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