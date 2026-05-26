Sivas\'ta Mezarlıklarda Bayram Yoğunluğu

SİVAS'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen binlerce kişi, kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'na akın etti.

Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Sivas'taki Yukarı Tekke Mezarlığı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Kabir ziyareti için gelenler, yakınlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Mezarlığa gelenler yakınlarının mezarının bakımlarını da yaparak su döktü. Yoğunluk nedeniyle mezarlık giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Sivas Belediyesi ekipleri de arife gününde dronla mezarlıkların bulunduğu alanlara gülsuyu sıktı. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.