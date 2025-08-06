Sivas\'ta Minibüs Kazasında 4 İşçi Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 4 fındık işçisi, Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi.

Her yıl Ordu'ya fındık toplamaya giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Sivas'ın Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Sivas'ta tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak kara yoluyla Şanlıurfa'nın Harran ilçesine getirildi. Hayati Harrani Mezarlığı'na getirilen cenazeleri, yakınları ve çok sayıda kişi karşıladı. Hayati Harrani Camisi'nde kılınan namazın ardından Zeliha, Hatice ve Abdullah Yılmaz ile İbrahim Erol, Arapça ağıtlar arasında yan yana defnedildi.