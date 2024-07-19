Sivas'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen aşure dağıtım etkinliğiyle muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Kaymakam Emre Zafer, aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtirken, Dernek Başkanı Metin Köse ise muharrem ayının Müslümanlar için önemli mesajlar içerdiğini vurguladı. Programa, Belediye Başkan Vekili, Jandarma Bölük Komutanı, Emniyet Amiri ve vatandaşlar da katıldı.

19.07.2024 15:39
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Emre Zafer, muharrem ayında ikram edilen aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Metin Köse ise muharrem ayının önemine değinerek, bu ayın Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan bir çok mesajı barındırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Murat Çitgez, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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