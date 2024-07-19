Sivas'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Emre Zafer, muharrem ayında ikram edilen aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Metin Köse ise muharrem ayının önemine değinerek, bu ayın Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan bir çok mesajı barındırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Murat Çitgez, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.