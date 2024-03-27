Sivas'ta öğrenciler tiyatro oyunuyla sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat çekti - Son Dakika
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Sivas'ta öğrenciler tiyatro oyunuyla sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat çekti

Sivas\'ta öğrenciler tiyatro oyunuyla sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat çekti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri, sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahneledi. Okulun konferans salonunda sergilenen 'Telefon Çalıyor' adlı oyun, gençlerde akıllı telefon ve sosyal medyanın güvenli ve kontrollü kullanımını davranış haline getirmeyi hedefliyor. Oyunu ilçe merkezindeki lise, ortaokul öğrencileri ve öğretmenler izledi.

27.03.2024 15:25
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahneledi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri okulun konferans salonunda sergiledikleri "Telefon Çalıyor" adlı tiyatro oyunuyla sosyal medya ve telefon bağımlılığına vurgu yaptı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Işıkver, Yeşilay Kulübü öğretmeni Şule Geldi danışmanlığında oyunu hazırladıklarını söyledi.

Oyunla bağımlılığa dikkati çekmek istediklerini belirten Işıksever, "Gençlerde akıllı telefon ve sosyal medyanın güvenli ve kontrollü kullanımını davranış haline getirmek istedik." dedi.

Işıkver, oyunun hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Tiyatro oyununu ilçe merkezinde eğitim gören lise, ortaokul öğrencileri ve öğretmenler izledi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Sivas, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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