Sivas'ta otizmli çocuk 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti, ablası ve arkadaşı gözaltında - Son Dakika
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Sivas'ta otizmli çocuk 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti, ablası ve arkadaşı gözaltında

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Sivas\'ta otizmli çocuk 4\'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti, ablası ve arkadaşı gözaltında
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Sivas'ta otizmli çocuk, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında evde bulunan ablası ve misafir arkadaşını gözaltına aldı.

SİVAS'ta, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen otizmli Tufan Kümbetlioğlu (12), hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili Kümbetlioğlu'nun ablası ile evde bulunan kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli Tufan Kümbetlioğlu, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kümbetlioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tufan Kümbetlioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ABLA VE ARKADAŞI GÖZALTINDA, OLAY ANI KAMERADA

Olayı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, olay sırasında evde bulunan çocuğun ablası S.N.K. (14) ile yanında misafir olarak bulunan T.S. (17) adlı erkek gözaltına aldı.

Öte yandan Tufan Kümbetlioğlu'nun düştüğü anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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