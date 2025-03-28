Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda R.P. yönetimindeki 75 AAK 924 yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil, Suşehri- Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otobüs ve Araç Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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