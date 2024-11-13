Sivas\'ta Otobüste 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile yapılan aramada 10 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yazyurdu mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile arama yapan ekipler, yolculardan H.K.'ye (50) ait çantadaki bidonlarda 10 kilo 244 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.