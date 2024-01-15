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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Altuntabak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.B. yönetimindeki 58 NZ 490 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 58 DR 707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İ.E. ile araçta bulunan H.A, İ.Ö, H.B. ve H.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesi bulunuyor ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
15.01.2024 - 20:35,
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

E.B. yönetimindeki 58 NZ 490 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 58 DR 707 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü İ.E. ile araçta bulunan H.A, İ.Ö, H.B. ve H.A. yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Altuntabak Mahallesi, Sivas, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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