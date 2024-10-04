Sivas\'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
S.Ö. (61) yönetimindeki 34 J 6697 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.Ö. (52) yaralandı.
Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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