Sivas'ta otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Sivas\'ta otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.Ö. (40) idaresindeki 58 TA 563 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile F.Ö, N.O, S.O. ve H.O. ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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