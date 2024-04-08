Sivas\'ta otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.Ö. (40) idaresindeki 58 TA 563 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile F.Ö, N.O, S.O. ve H.O. ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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