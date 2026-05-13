Sivas\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 52 AHL 419 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akçağıl köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
