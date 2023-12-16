20:21 • •
17:50 •
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı•
KURTARILAMADI
Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazan Yılmazer (51), hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmazer'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü (2) - Son Dakika