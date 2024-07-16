Sivas'ta Sağanak Yağış Ekili Alanları Su Bastı

Güncel

Sivas'ta etkili olan sağanak nedeniyle ekili alanları su bastı.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Akçamescit köyünde sağanak etkili oldu.

Köyden geçen Kesirik ırmağı sağanakla taştı. Sel suları ırmak kenarında bulunan ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Bazı köylülerin hasat ettiği buğday da sel suları nedeniyle zarar gördü.

Özel İdare ekiplerinin temizlik yaptığı köyde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri de hasar tespit çalışması yürütüyor.