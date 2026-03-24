Sivas'ta Şehitler Anısına Yürüyüş Parkuru Açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Şehitler Anısına Yürüyüş Parkuru Açıldı

Sivas'ta Şehitler Anısına Yürüyüş Parkuru Açıldı
24.03.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta şehitlerin isimlerinin verildiği yürüyüş parkuru hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Haftası kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kardeşler Ormanı'nda düzenlenen programda, Sivaslı üç şehidin adını taşıyan 11 bin 860 metrelik yürüyüş parkurunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Orman Haftası'nın kentte çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Ormanların en kıymetli miras olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ormanlarımız geleceğe ve çocuklarımıza bırakmamız gereken en önemli emanet. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza orman sevgisini, ağaç sevgisini aşılamak, bu hafta vesilesiyle farkındalık oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın orman varlığındaki artışına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"İlimizin orman oranı her geçen gün artıyor. 20 yıl önce Sivas'ın yüzde 9'u ormanlıkken bu oran bugün yüzde 18'lere çıktı. Bu başarı Orman Genel Müdürlüğümüzün ve sahada görev yapan orman işletme müdürlerimizin, şeflerimizin, fidanlık müdürlüklerimizin gayretleriyle oluyor. Her yıl 3 milyon fidan dikiyoruz, bu hızla devam edersek hedefimiz 10 yıl içinde ormanlık oranımızı yüzde 30'a çıkarmak."

Şimşek ve beraberindekiler daha sonra şehitler Yusuf Mengeş, Şeyda Yılmaz ve Ömer Faruk Altıok'un isimlerinin verildiği yürüyüş yolları ve engelsiz parkurun açılışını gerçekleştirdi.

Parkurda, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları, yağmur barınakları, engelsiz banklar, kamelyalar ve dinlenme alanları da yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Sivas, Çevre, Son Dakika

ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:28
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 20:22:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.