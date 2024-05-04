Sivas'ta Sel ve Dolu Felaketi - Son Dakika
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Sivas'ta Sel ve Dolu Felaketi

Sivas\'ta Sel ve Dolu Felaketi

Sivas'ın Ovacık köyünde etkili olan sel nedeniyle ahşap bir köprü yıkıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel suları, köydeki ahşap köprüyü yıktı. Köy sakinleri, sel sularının evlere dolmaması için önlem aldı. Aynı zamanda, Ulaş ilçesi, Nuri Demirağ Havalimanı, Sıcak Çermik bölgesi ve Budaklı köyünde de dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi ve çevre beyaza büründü.

04.05.2024 20:55
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Sivas'ta merkeze bağlı Ovacık köyünde etkili olan sel nedeniyle ahşap bir köprü yıkıldı.

Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ovacık köyünde sağanak sonrası sel meydana geldi.

Köydeki ahşap köprü sel sularıyla yıkıldı.

Köy sakinleri, dere yatağından taşan sel sularının ahır ve evlerine dolmaması için seferber oldu.

Bu arada, bazı köylerde de dolu etkili oldu.

Ulaş ilçesi, Nuri Demirağ Havalimanı, Sıcak Çermik bölgesi ile merkeze bağlı Budaklı köyüne dolu yağdı.

Yaklaşık 15 dakika süren doluyla etraf beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: AA

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