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Sivas'ta Serpincik Göleti Buz Tutarak Soğuk Hava Etkisini Gösterdi - Son Dakika
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Sivas'ta Serpincik Göleti Buz Tutarak Soğuk Hava Etkisini Gösterdi

Sivas\'ta Serpincik Göleti Buz Tutarak Soğuk Hava Etkisini Gösterdi

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerek Serpincik Göleti'nin tamamen buz tutmasına neden oldu. İmranlı ilçesinde ise eksi 16 derece ile en düşük sıcaklık ölçüldü.

01.02.2024 16:16
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SİVAS'ta, hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezi yakınlarındaki Serpincik Göleti, buz tuttu.

Kentte geçen günlerdeki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti, soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde en düşük sıcaklık eksi 16 derece ile İmranlı ilçesinde ölçüldü. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Serpincik Göleti Buz Tutarak Soğuk Hava Etkisini Gösterdi - Son Dakika
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