Sivas\'ta ses yarışmasında birinci olan öğrenci ödülünü LÖSEV\'e bağışladı

Sivas'ta düzenlenen ses yarışmasında birinci olan öğrenci, kazandığı ödülü Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışladı.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sen Türkülerini Söyle Sivas" ortaokullar arası ses yarışmasının finali Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde düzenlenen yarışmaya 42 öğrenci katıldı.

Yarışmada Başöğretmen Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Fatmanur Kaleli birinci, Gemerek İsmail Hakkı Oran Ortaokulu öğrencisi Livanur Akgül Çukur ikinci, Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eymen Emre Ekinci ise üçüncü oldu.

"Mağusa Limanı" türküsünü seslendirerek birinci olan Kaleli, kazandığı 5 bin lira ödülü, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına LÖSEV'e bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, duyarlı davranışından dolayı Kaleli'yi tebrik etti.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız ise başarısından dolayı kutladığı öğrencilerin, yaptığı bağışla kendilerini daha da onurlandırdığını ve gururlandırdığını belirtti.

Programa, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.