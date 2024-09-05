Sivas'ta seyir halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu.
Sivas- Kayseri kara yolunun Ayli köyü yakınlarında, Mehmet Bozkurt yönetimindeki 58 AFU 118 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü kamyoneti durdurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
Bozkurt'un kamyoneti Nevşehir'den yeni satın aldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Seyir Halindeki Kamyonet Yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?