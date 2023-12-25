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Sivas'ta soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü - Son Dakika
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Sivas'ta soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Olukman köyünde bir evin balkonuna dökülen soba külü alev alarak çıkan yangın, diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 5 evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ta soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü
25.12.2023 - 14:35,
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Sivas'ın Divriği ilçesinde balkona dökülen soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşayan A.A'nın evinin balkonuna döktüğü soba külünün kısa süre sonra alev alması sonucu çıkan yangın, diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangında 5 evde hasar oluştu.

Kaymakam Resul Tatay ve Belediye Başkanı Hakan Gök, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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