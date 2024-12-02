Sivas'ta Soğuk Havalar Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Soğuk Havalar Etkisini Sürdürüyor

Sivas\'ta Soğuk Havalar Etkisini Sürdürüyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava dalgası devam ediyor. Altınyayla ilçesi eksi 23 ile Türkiye'nin en soğuk noktası olurken, Kızılırmak Nehri'nin bazı bölümleri buzla kaplandı.

02.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Altınyayla ilçesi eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olurken; Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı kısımları buz tuttu.

Sivas'ta kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kent genelinde başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kırağı meydana gelirken, ağaçlar beyaz örtülerle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için kalkanlar, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

GÜZEL MANZARALAR OLUŞTU

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin kısmen buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisi ile su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Nehir kenarında bulunan ve kırağı ile kaplanan ağaçlarsa güzel manzaralar oluşturdu.

Öte yandan Sivas'ın Altınyayla ilçesi bu sabah saatlerinde ölçülen eksi 23,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Meteoroloji tahminlerine göre; kentte soğuk hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kızılırmak, Altınyayla, Türkiye, Güncel, Sivas, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Soğuk Havalar Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Soğuk Havalar Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.