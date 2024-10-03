Sivas'ta Taksi-Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Taksi-Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas\'ta Taksi-Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Suşehri'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

03.10.2024 22:47
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde taksi ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

F.K. (24) yönetimindeki 29 T 0408 plakalı ticari taksi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişi sanayi rampasında önünde seyir halinde bulunan Nazım B. (58) idaresindeki 58 SD 057 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Nazım B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Taksi-Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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